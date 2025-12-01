5 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mblidhet më 10 dhjetor

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka ftuar mbledhjen e parë inauguruese të Kuvendit të Komunës.

Sipas njoftimit të komunës, ajo do të mbahet më 10 dhjetor 2025, në orën 09:00, në Shtëpinë e Bardhë, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit
Next article
Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Më Shumë

Lajme

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Sot, bëhen 28 vjet nga luftimet e para frontale ndërmjet UÇK-së dhe forcave policore serbe. Më 25 nëntor 1997 forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës...
Lajme

61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

Gjatë ditës së mërkurë në Kosovë, u shënuan plot 61 aksidente.   Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 23 prej aksidenteve ishin me të lënduar,...

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Vdes Shpat Kasapi

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Prokuroria e Prizrenit mban tryezë rajonale për mbrojtjen e viktimave të krimit

Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

LVV me koalicion, kurse PDK, LDK, AAK dhe Nisma garojnë të vetme

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne