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Kuvendi i Prizrenit miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029

By admin

Kuvendi Komunal i Prizrenit ka miratuar të enjten Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) për periudhën 2027-2029, pas një debati të gjerë mes anëtarëve të kuvendit gjatë një mbledhjeje të jashtëzakonshme.

Shqyrtimi dhe miratimi i KAB-së ishte pika kryesore e rendit të ditës, e cila ngjalli diskutime të shumta ndërmjet përfaqësuesve të subjekteve politike në kuvend.

Gjatë debatit, kuvendarët paraqitën kërkesa, propozime dhe kritika lidhur me planifikimin buxhetor dhe prioritetet zhvillimore të komunës për vitet e ardhshme.

Në përmbyllje të diskutimeve, nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, iu përgjigj pyetjeve dhe vërejtjeve të anëtarëve të kuvendit, duke ofruar sqarime mbi përmbajtjen dhe objektivat e Kornizës Afatmesme Buxhetore.

Pas debatit, dokumenti u hodh në votim dhe mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve të kuvendit. Korniza Afatmesme Buxhetore për vitet 2027-2029 u miratua me 25 vota për, 9 kundër dhe 1 abstenim./TV Prizreni

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