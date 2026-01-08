Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar anëtarët e Kuvendit në mbledhjen e parë të rregullt për vitin 2026, e cila do të mbahet të premten, më 16 janar 2026.
Sipas njoftimit, mbledhja do të zhvillohet në sallën e Kuvendit Komunal, në objektin “Shtëpia e Bardhë”, duke filluar nga ora 10:00.
Për këtë mbledhje është përgatitur edhe rendi i ditës, si dhe materiali përkatës, të cilat janë bërë publike në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren