Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar anëtarët e Kuvendit në mbledhjen e parë të rregullt për vitin 2026, e cila do të mbahet të premten, më 16 janar 2026.

Sipas njoftimit, mbledhja do të zhvillohet në sallën e Kuvendit Komunal, në objektin “Shtëpia e Bardhë”, duke filluar nga ora 10:00.

Për këtë mbledhje është përgatitur edhe rendi i ditës, si dhe materiali përkatës, të cilat janë bërë publike në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura për qarkullim
Fillon regjistrimi i dëmeve nga përmbytjet në Rahovec, afati deri më 14 janar

