Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 62 vota për, 32 kundër dhe asnjë abstenim i kanë thënë po buxhetit gati 4 miliardësh të Republikës për vitin 2026.
Amendamentet që morën përkrahje ishin vetëm ato që kishin mbështetjen e Komisionit Funksional, atij për Buxhet, por jo edhe amendamentet që ishin pa përkrahje nga ky komision.
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Në fillim të seancës ministri i Financave, Hekuran Murati, u bëri tthirrje deputetëve që të mbështesin amendamentet vetëm që kanë pasur edhe përkrahjen e ministrisë, por jo edhe të tjera që mund të kenë implikime buxhetore, derisa projektligjin e quajti emergjent e që do të rishikohet shpejt.
Në seancën e parë ministri i Financave kishte zbërthyer kategoritë në të cilat do të shpenzohet buxheti.
“Paga dhe shtesa 980 milionë euro, mallra dhe shërbime 545 milionë euro, subvencione dhe transfere 1 miliard e 358 milionë euro dhe shpenzime kapitale 998.4 milionë euro, apo 807 milionë euro të financuara nga granti apo buxheti i rregullt si dhe 100 milionë euro të financuara nga klauzola e investimeve”, kishte treguar Murati para ligjvënësve.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren