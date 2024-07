Ky është orari i reduktimit të ujit në Prizren

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se për të mundësuar mirëmbajtjen dhe përmirësimin e sistemit të ujit, do të ketë reduktime të përkohshme në disa zona të qytetit. Ja detajet e këtij ndryshimi:

Orari redukimit në Prizren nga data 29.07. 2024

Duke filluar nga ora ? 22:00 – 07:00 nuk do te ket uje te pishem:

Lagjja Bajram Curri komplet , duke perfshirë fshatrat :

Vlashnje,

Kobaj

Atmagje ,

Grazhdanik,

Nashec,

Tupec ,

Landovic .

Ndërsa pjesa e lart e qytetit nga data 29.07 2024 do te ken ujë nga ora ?22:00 deri në ora 07.00 sipas këtij orari :

Kurilla per reth Dragomanit ,

Bazhdaran ,

Nena Tereze lagja Ralinit ,

Lagjia Ortakoll ,

Lagjia Lakuriqit ,

Rr. Edit Durham ,

Rr. Jusuf Gervalla ,

Rr. Ulqinit ,

Rr. Faredin Hoti

Lagjia Arbana në tërësi ,

Rruga Ismail Kryeziu deri në Landovic.

Rr Gjem Gostivari

Xheladin Hana

Fshati Petrov

Marketing