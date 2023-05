Ky pritet të jetë kundërshtari i radhës i Tyson Fury

Tyson Fury ka zgjedhur një rival të ri për të mbrojtur titullin e tij në kategorinë e rëndë WBC. Do të jetë boksieri kinez 40-vjeçar Zhilei Zhang. Ndeshja do të zhvillohet në korrik të këtij viti, ndërsa data do të konfirmohet zyrtarisht së shpejti.

Ndeshja e fundit e Furyt ishte në dhjetor të vitit të kaluar kur ai mposhti lehtësisht Derek Chisora. Më pas ai hyri në negociata me Oleksander Usyk për një luftë në të cilën do të vendosej kampioni absolut i botës, por nuk u arrit marrëveshje.

Fury vendosi kushte që kundërshtari nuk i pranoi dhe në fund asgjë nuk doli nga lufta.

Zhilei Zhang ka përmasat për të përballuar Furyn, por kampioni do të jetë padyshim favoriti absolut për të fituar sërish.

Tyson Fury ka 34 ndeshje në karrierën e tij. Ai ka 33 fitore dhe një barazim. Tifozët e boksit sigurisht që nuk janë të kënaqur me faktin se Fury ka zgjedhur edhe një herë një ndeshje në të cilën ai është një favorit serioz për të fituar, pasi shumë prej tyre prisnin meçin me Usyk.