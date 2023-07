Kylian Mbappe: Dua ta fitoj Ligën e Kampionëve

Sulmuesi i PSG-së Kylian Mbappe thotë se dëshiron vetëm të fitojë prandaj mund të jetë viti i fundit në “Parkun e Princave”.

E ardhmja e francezit po mbetet në “ajër” pasi ka njoftuar klubin se nuk do ta rinovojë kontratën, me PSG-në që i kanë dhënë ultimatum dy javë për të vazhduar ose do të shitet këtë verë.

Në një intervistë së fundmi për “France Football”, Mbappe u pyet pse ky mund të jetë viti i fundit në Francë, ku deklaroi se dëshiron vetëm të fitojë përfshirë Ligën e Kampionëve.

“Është shumë e thjeshtë, jam garues. Kur luaj është që të fitoj. Nuk ka rëndësi ku luaj, viti cili është, asnjëherë nuk do të kënaqem. Dua vetëm të fitoj, të fitoj Ligën e Kampionëve. Kurrë nuk do të jem i kënaqur”.

Pavarësisht një numri të madh të yjeve përfshirë Messi e Neymar, PSG ende nuk e ka fituar Ligën e Kampionëve dhe Mbappe shtoi se nuk e di cili është problemi.

“Nuk e di çfarë PSG duhet të bëjë që ta fitojë Ligën e Kampionëve. Nuk është pyetje për mua. Kemi bërë çfarë kemi mundur. Pyesni njerëzit që e ndërtuan skuadrën, që e ndërtuan klubin”.

Ndërkohë, Mbappe preferon të qëndrojë edhe një vit në “Parkun e Princave” pasi do të fitojë 140 milionë euro bonus besnikërie.

Përndryshe, nëse francezi i thotë PSG-së se nuk do të rinovojë, atëherë Real Madrid pritet të ofrojë rreth 200 milionë euro.