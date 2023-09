Kylian Mbappe i rithekson PSG-së se nuk do të nënshkruajë kontratë të re

Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe e ka bërë të qartë edhe një herë se nuk do të nënshkruajë një marrëveshje të re me kampionët francezë, sipas një raporti.

24-vjeçari ka qenë në qendër të një sage të zgjatur transferimi për disa vite tani, pasi ka refuzuar interesin nga Real Madrid për të zgjatur qëndrimin e tij te PSG vitin e kaluar.

Megjithatë, e ardhmja e Mbappe ishte në qendër të vëmendjes edhe një herë këtë verë pasi doli se ai i kishte dërguar një letër PSG-së duke i informuar ata se ai nuk do të aktivizonte opsionin 12-mujor në kontratën e tij.

Rinovimi i Mbappe në vitin 2022 ishte një zgjatje dyvjeçare me një të tretë të mundshme, që do të thotë se francezi do të jetë në gjendje të largohet falas në fund të sezonit siç janë gjërat.

Përpjekjet e PSG-së për të larguar Mbappe gjatë dritares së verës ishin të pasuksesshme, pavarësisht një oferte rekord botëror nga gjigantët e Arabisë Saudite Al-Hilal, me të cilin sulmuesi nuk kishte asnjë interes të fliste.

Mbappe fillimisht u përjashtua nga skuadra e parë dhe u detyrua të stërvitej me një grup të lojtarve që ishin duke përgatitur largimin, por pas bisedimeve konstruktive me hierarkinë, ai është riintegruar në formacion.

Madje ka pasur zëra për një zgjatje të mundshme të kontratës me PSG-në me një klauzolë lirimi, e cila do t’i lejonte ish-lojtarit të Monaco-s të përfundonte një transferim pa drama te Real Madrid në vitin 2024.

Megjithatë, “90Min” pretendon se Mbappe po qëndron i palëkundur në pozicionin e tij se ai nuk do të vendosë një marrëveshje të re me kampionët e Ligue 1, edhe pse ai ka pohuar në shumë raste se dëshiron ta mbyllë sezonin në “Parc des Princes”.

Raporti shton se ai ka rënë dakord të heqë dorë nga një bonus besnikërie që i detyrohet klubi me vlerë rreth 80 milionë euro.

PSG supozohet se do të kursente afërsisht 100 milionë euro falë vendimit të Mbappe, por 24-vjeçari është ende në rrugën e duhur për t’u larguar falas vitin e ardhshëm, përveç nëse parisienët mund të bien dakord për një shitje në janar.

Megjithatë, një skenar i tillë nuk ka gjasa, pasi Real-i pritet të presë deri në verën e vitit 2024 përpara se të shpenzojë paratë për një sulmues me emër të madh dhe Mbappe nuk pritet të ketë një ndryshim për një lëvizje në Lindjen e Mesme.

Pasi mungoi në ndeshjen hapëse të sezonit 2023-24 kundër Lorient-it, Mbappe që atëherë ka shënuar pesë gola në tre ndeshje të Ligue 1 për skuadrën e Luis Enrique që nga kthimi në grup.

Fituesi i Kupës së Botës, i cili u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave të PSG-së sezonin e kaluar, tani ka 217 gola nga 263 ndeshje me fanellën e PSG, përveç 98 asistimeve.

Mbappe ka grumbulluar 13 nderime të mëdha me gjigantët e kryeqytetit, duke përfshirë pesë tituj të Ligue 1, por ai ende nuk ka shtuar një medalje të fituesit të Champions League në koleksionin e tij.

Pas largimit të Lionel Messi-t dhe Neymar, dhe në pritje të largimit të pritshëm të Mbappe vitin e ardhshëm, PSG nënshkroi Goncalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Ousmane Dembele, Bradley Barcola dhe Xavi Simons, i cili është i huazuar në RB Leipzig, gjatë një dritare plot tension veror.Albanian Post