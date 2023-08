“Dardania 2” është lagjja më e re në Komunën e Prizrenit . Ndonëse shtëpitë çdo ditë shtohen, infrastruktura mungon.

Jetesa në këtë lagje bëhet edhe më e vështirë gjatë verës kur vijnë bashkatdhetarët.

Siç shprehen banorët, shtëpitë që i ndërtuan, ndonëse janë të legalizuara, vetë e kanë financuar shtrirjen e rrjetit të kanalizimit.

Ndërkaq, projekti i Komunës së Prizrenit me rrugë, trotuare, kanalizim, ujësjellës dhe ndriçim publik, është ndarë në lote, raporton RTKLive.

Në lotin e parë me gjatësi 1300 metra do të shpenzohen mbi 855 mijë euro, ndërsa në lotin e dytë dhe të tretë me gjatësi lineare 2496 metra do të shpenzohen mbi 1 milion euro.

Komuna përmes një përgjigjeje me shkrim po ashtu bëri me dije se është në pritje të mbështetjes nga Qeveria e Kosovës për ta finalizuar komplet projektin, meqë kap shifrën mbi 15 milionë euro.