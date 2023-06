Lajçak: Kurti e Vuçiq u pajtuan për zgjedhje, por jo edhe për shtensionim

I dërguari i posaçëm i BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, ka theksuar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në takimin e fundit të menaxhimit të krizës në Bruksel janë pajtuar se zgjedhjet e reja janë një nga elementet kyçe për të dalë nga kriza aktuale në veri, porse ata nuk janë pajtuar se si duhet të arrihet shtensionimi i situatës.

Lajçak në një intervistë për “Euronews” në Serbi ka theksuar se “situata është shumë serioze dhe askush nuk po pretendon sikur nuk kemi krizë të madhe”.

“Gjëja pozitive është se edhe Vuçiq edhe Kurti e kuptuan se sa e rëndë është situata. Askush nuk e fsheh këtë dhe nuk pretendon se nuk kemi krizë serioze në veri. Dhe së dyti, ata ranë dakord se një nga elementet kryesore të daljes nga kriza janë zgjedhjet e reja. Ajo për të cilën ata nuk u pajtuan ishte çështja e de-përshkallëzimit. Si do të funksionojnë këta kryetarë të komunave dhe nga ku”, ka thënë Lajçak.

Ai ka thënë se nuk ka ndonjë afat formal deri kur Kosova dhe Serbia do të duhej t’i plotësonin kushtet e BE-së, të cilat janë formësuar në tri pika, porse sipas tij situata është aq tensionuar sa me të janë duke u marrë zyrtarët më të lartë botëror, gjë e cila sipas tij ndikon në imazhin e Kosovës, Serbisë dhe rajonit.

“Nuk ekziston afat formal. Por, në politikë gjithçka është e lidhur. Shihni sa shumë zyrtarë botëror angazhohen rreth kësaj çështje. Kemi pasur biseda telefonike të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Sekretarit të Shtetit, Antony Blinken. Situata është aq e tensionuar dhe serioze, saqë zyrtarët më të lartë botërorë duhet të merren me të dhe të përfshihen në zgjidhjen e këtij problemi. E gjithë kjo reflektohet disi edhe në atmosferën e bashkësisë ndërkombëtare, në imazhin e Kosovës, Serbisë dhe të gjithë rajonit. Pra, mendoj se është në radhë të parë në interes të Serbisë dhe Kosovës që kjo çështje të zgjidhet dhe rajoni të merret me çështje evropiane, e jo me menaxhimin e krizave”, ka theksuar Lajçak.

Ai më tej ka kërkuar de-përshkallëzim të situatës, teksa ka thënë se kjo do të thotë që kryetarët e komunave të tërhiqen nga ndërtesat ku ndodhen aktualisht.

“Kryetarët e komunave duhet të tërhiqen nga objektet dhe të punojnë nga disa ambiente të tjera, siç bëjnë tashmë dy kryetarët e tjerë. Do të thotë të merren me disa çështje administrative, por jo politike. Ata nuk kanë marrë mandat për këtë nga votuesit e komunitetit serb. Në të njëjtën kohë presim që edhe demonstruesit, policia speciale dhe KFOR-i të tërhiqen. Që të kemi paqe, që njerëzit t’i kthehen jetës së tyre dhe ne t’i kthehemi punës sonë. Ky është de-përshkallëzimi. Pastaj hapi tjetër është të flasim se kur do të kemi zgjedhje të reja dhe si do t’i arrijmë deri te ato”, ka shtuar Lajçak.

Ai ka thënë se në muajt e ardhshëm duhet të ketë zgjedhje të reja në komunat veriore. “Kjo ishte njëra nga pikat në të cilat janë pajtuar Kurti dhe Vuçiq. Është e qartë se kryetarët e zgjedhur nuk kanë legjitimitetin të cilin duhej ta kenë. Kryetarë me legjitimitet mund të jenë vetëm ata që zgjidhen nga serbët e Kosovës. Çështja me të cilën po merremi është se kur dhe si do të arrijmë deri te kjo. Dhe natyrisht që serbët të kenë motiv, të ndjehen të sigurt dhe të kemi zgjedhje të lira dhe reprezentative”, ka nënvizuar i dërguari i posaçëm i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi.

Lajçak ka folur edhe për idenë e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama për organizimin e një konference në të cilin do të merrnin pjesë liderët e Kosovës, Serbisë, BE-së dhe SHBA-së.

“Kjo është një nismë e Edi Ramës. Më duhet të them se ai po luan një rol aktiv dhe konstruktiv në këtë krizë, sepse është njohës i mirë i situatës në terren. Natyrisht, si kryeministër i Shqipërisë, zëri i tij është mjaftueshëm autoritativ për t’u dëgjuar. Unë jam në kontakt të rregullt me të dhe e di se sa kohë dhe autoritet ka investuar për të gjetur zgjidhje. Ky është një propozim me të cilin ai doli. Ne jemi në kontakt të përditshëm edhe me SHBA-në dhe me kryeqytetet kryesore evropiane. Por, natyrisht platforma më e mirë për zgjedhjen e problemeve është dialogu dhe ne duhet t’i kthehemi dialogut”, është shprehur Lajçak. Në pyetjen nëse nuk e përjashton mundësinë e mbajtjes së një konference të tillë, ai është përgjigjur: “Nuk ka pasur bisedime rreth asaj se cilat janë pritjet nga një konferencë e tillë. Është shumë herët të spekulohet për këtë. Por, edhe një herë dua të them se rolin e Ramës e shoh si konstruktiv”.