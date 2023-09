Lajçak paralajmëron takime me emisarë të BE-së dhe Escobarin

Përfaqësuesi i veçantë i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak do mban takim të jashtëzakonshëm me këshilltarët e liderëve të Gjermanisë, Francës dhe Italisë, ndërsa në këtë takim do merr pjesë edhe emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar.

Takimi do zhvillohet në dritë të sulmit të djeshëm në Banjskë të Kosovës me ç’rast u vra polici Afrim Bunjaku.

Lajçak e ka dënuar të dielën sulmin e tmerrshëm kundër policisë së Kosovës.

“Dhuna e çdo forme është absolutisht e papranueshme. Zemra ime është për viktimat, familjet dhe kolegët e tyre. Autorët duhet të dalin para drejtësisë. Palët duhet t’i kthehen dialogut menjëherë”, ka shkruar Lajçak.