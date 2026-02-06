Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

Një lajm i mirë vjen për tifozët e Bashkimit në fazën më të rëndësishme vjetore të basketbollit kosovar.
Njëri nga lojtarët më të mirë të kampionatit Kyan Anderson është duke shkuar drejt rikuperimit të plotë, ka mësuar AsistiOnline.com
Lojtari vuan prej kohësh nga një lëndim në dorë i cili e ka lënë jashtë parketit me javë të tëra, megjithatë duket se pritjes po i vjen fundi.
Lojtari pritet të jetë 100% i gatshëm sidomos para finales eventuale të Kupës të cilës prizrenasit i janë afruar, por e luajnë edhe ndeshjen e kthimit në Prishtinë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren