Lajm tronditës për Barcelonën: Nuk mund të regjistrojë asnjë transferim të ri, nëse nuk reduktojnë pagat nga të cilat lojtarët nuk po heqin dorë

Barcelona në mënyrë tronditëse nuk është në gjendje të regjistrojë asnjë nga nënshkrimet e tyre të verës për shkak të problemeve serioze financiare, sipas raportimeve në Spanjë.

Presidenti i La Ligës, Javier Tebas zbuloi javën e kaluar se katalunasit do të duhet të bëjnë ndryshime të rëndësishme në financat e tyre për të regjistruar transferimet të reja si dhe për të rinovuar kontratën e Lionel Messit pasi Blaugranasit kanë tejkaluar kufirin e tyre të pagave.

Që nga fundi i sezonit të kaluar, Barcelona ka përfunduar tre transferime falas, duke nënshkruar me Memphis Depayn, Sergio Agueron dhe Eric Garcian.

Për më tepër, pasi kontrata e argjentinasit skadoi më 30 qershor, gjashtë herë fituesi i Topit të Artë po zhvillon negociata me presidentin e klubit, Joan Laporta mbi rinovimin e tij, megjithatë ky i fundit nuk është në gjendje të bëjë përparim me këtë marrëveshje nëse fatura e pagave nuk ulet ndjeshëm.

Si rezultat, disa lojtarë do të largohen nga klubi këtë verë, me transferimin e Junior Firpo prej 13 milionë euro te Leeds United që do të konfirmohet në javët e ardhshme, gjë që do të kursejë përafërsisht tetë milionë euro në sezon.

Klubi gjithashtu ka shitur tashmë Konrad De La Fuente te Marseille ndërsa ish-shoku i tij i skuadrës Jeane Claire-Todibo i është bashkuar atij në Ligue 1 duke kaluar te Nice.

Matheus Fernandes gjithashtu ka parë që kontrata e tij të përfundojë në mënyrë dramatike. Mesfushori brazilian i cili u ble për dhjetë milionë euro dhe asnjëherë nuk u paraqit si lojtar i Barcelonës tani thuhet se po kërkon të padisë Barcelonën pasi mendon se kontrata e tij është ndërprerë padrejtësisht.

Sidoqoftë, sipas raportimeve të caktuara në Spanjë, klubi po kërkon të zvogëlojë faturën e pagave me një shumë të madhe prej 200 milionë euro, duke sugjeruar se ka disa yje që Barcelona po kërkon t’i largojë.

Samuel Umtiti, Philippe Coutinho dhe Miralem Pjanic, thuhet se do të shiten ose huazohen nga klubi në një përpjekje për të kursyer 64 milionë euro në pagesa bruto të pagës, megjithatë asnjë pretendent nuk ka hyrë për treshen deri më tani. /Telegrafi/