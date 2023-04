“Lajme të vërteta”- trajneri i Wilderit e konfirmon se janë në bisedime për një përballje me Joshuan

Trajneri i Deontay Wilder, Malik Scott, ka konfirmuar se raportimet për një përballje Wilder-Joshua janë të vërteta dhe se është duke u negociuar që meçi të zhvillohet në Arabinë Saudite këtë vit.

Spekulimet sugjeruan se Anthony Joshua më në fund e ka në plan një meç kundër Wilderit në fund të vitit, saktësisht në muajin dhjetor.

Thashethemet pohonin gjithashtu se lufta e padiskutueshme për titullin botëror Tyson Fury vs Oleksandr Usyk tani po shikohet për të njëjtin muaj në të njëjtën pjesë të botës, që do të ishte një rastësi e veçantë.

Fituesit më pas do të takoheshin në një përballje përfundimtare të peshave të rënda në vitin 2024.

I pyetur në lidhje me këtë të hënën, trajneri i Wilder, Scott tha për iFL TV: “Unë jam në brendësi të takimeve, Deontay më bën të ulem drejt tij kur po bëjmë këto takime. Ajo që mund të them është se gjërat që njerëzit po dëgjojnë nuk janë vetëm fjalë. Negociatat kanë filluar, jo me disa luftëtarë apo gjëra të caktuara, por negociatat janë padyshim në takt… Gjithçka po bëhet bashkë, ne do të shohim se çfarë do të na shfaqin vërtet luftëtarët në atë nivel.

Trajneri u shfaq i sigurt se Wilder do të fitonte në një përballje të tillë, duke thënë madje se do ta nokautonte.

“Ajo që do të bëhet është se, Deontay do të nokautojë dhe do të bëhet dy herë kampion i botës në peshat e rënda. Mund të them se ato thashetheme janë të vërteta, negociatat po vazhdojnë dhe meçi i madh do të bëhet.