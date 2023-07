Laporta flet rreth largimit të Kessie dhe Lenglet

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta beson se klubi do të arrijë një marrëveshje që mbrojtësi Clement Lenglet të kthehet në Tottenham Hotspur në baza të përhershme këtë verë.

Laporta konfirmoi gjithashtu se klubi po punon për largimin e Sergino Dest dhe nuk do të qëndrojë në rrugën e Franck Kessie nëse mesfushori dëshiron të largohet këtë verë.

Barcelona po ec përpara me largimin e lojtarëve, duke ulur edhe faturën e pagave për të qenë në gjendje të angazhojë para për nënshkrimet e reja, me LaLiga që i lejon ata të shpenzojnë vetëm 50% të çdo shume që kursejnë. Pas shpalljes së një marrëveshjeje për anulimin e kontratës së Samuel Umtitit, kampionët spanjollë tani po punojnë për transferimin e lojtarëve të tjerë.

“Unë mendoj se do të arrijmë një marrëveshje me Tottenhamin për Lenglet”, tha Laporta për La Vanguardia. “Ka edhe Destin për t’u larguar. Këto gjëra pothuajse nuk ndodhën kurrë shpejt. Varet nga palët e tjera. Nëse do të ishim vetëm ne, ato janë raste që do t’i kishim zgjidhur tashmë dje”.

Lenglet e kaloi sezonin e kaluar në huazim te Spurs dhe raportet sugjerojnë se skuadra e Premier League është e gatshme të paguajë vetëm rreth 5 milionë euro për francezin, me Barcelonën që kërkon 12 milionë euro. AC Milan, ndërkohë, nuk e përdori opsionin e tyre për të nënshkruar me Destin përgjithmonë pas huazimit zhgënjyes të mbrojtësit.

Në anën tjetër, Kessie, i cili iu bashkua Barcelonës si agjent i lirë verën e kaluar, është lidhur me një lëvizje në Arabinë Saudite.

“Ne nuk jemi në dijeni të një oferte formale nga Arabia”, shtoi Laporta për raportet. “Nëse ai dëshiron të largohet, ne do ta respektojmë atë, por ai mund të jetë një lojtar i dobishëm për Barcelonën”. Albanian Post