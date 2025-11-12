12.9 C
Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

Ai e ka mposhtur kundërkandidatin nga Lëvizja Vetëvendosje, Ali Dula.

Latifi i cili i mori 52.46 për qind të votave deklaroi në emisionin FOL me Arin në Klan Kosova se kjo fitore nuk ishte befasi për të dhe subjektin politik që ai përfaqëson.

“Madje kemi besuar fort se do ta kryejmë në rundin e parë pra të 12 tetorit. Por, befasi mund të ketë qenë për kundërkandidatin tim”, deklaroi ai në Klan Kosova.

