Latifi në 22 vjetorin e çlirimit të Rahovecit: I pavdekshëm kujtimi për të rënët

Në 22 vjetorin e çlirimit të Rahovecit, kryetari i komunës, Smajl Latifi ka bërë homazhe te varrezat dhe përmendoret e dëshmorëve në Rahovec, Drenoc, Ratkoc dhe Krushë të Madhe.

Pas homazheve tek varrezat e dëshmoreve, i pari i Rahovecit tha se kujtimi për të rënët është i përjetshëm, pasi falë djersës, mundit dhe gjakut të tyre është arritur liria.

Latifi kujtoi 11 masakrat e kryera nga Serbia në Komunën e Rahovecit gjatë luftës së fundit në Kosovë, teksa shtoi se është obligim qytetar që të nderohen ata që dhanë jetën e tyre për lirinë e atdheut.

“Ne sot kujtojmë sakrificën e madhe dhe dëshmitë e panumërta të ushtarëve të lirisë, të udhëhequr nga UÇK, të cilët nuk kursyen as mundin, as djersën, as gjakun për lirinë tonë. Kujtojmë 11 masakrat, të cilat i shkaktoi dhe i kreu në mënyrë të organizuar Serbia pushtuese në këto troje. Edhe pse kanë kaluar 22 vjet, kujtimi për të rënët është i përjetshëm, sepse ata me veprën e tyre lanë gjurmë të pashlyera në kujtesën tonë. Edhe unë si bashkëluftëtarë, edhe populli i kësaj treve, ata që kanë lindur në luftë e pas luftës e kanë obligim qytetar e moral që të nderojnë ata që e nderuan me mund, djersë dhe gjak tokën e vet”, tha ai.

Për të shënuar Ditën e çlirimit komuna e Rahovecit ka organizuar një sërë aktivitetesh të cilat do të mbahen gjatë ditës së sotme./kp