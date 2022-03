Latifi nënshkruan kontratat për shpërndarjen e mekanizmit bujqësor

Kryetari i Komunës se Rahovecit, Smajl Latifi i shoqëruar nga nënkryetari, Fatmir Iska dhe drejtori i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Berat Duraku kanë nënshkruar kontratat për shpërndarjen e mekanizmit bujqësor në vlere 786 mije e 915 euro.

Kryetari Latifi shprehet se sot kam nënshkruar kontratat për shpërndarjen e mekanizmit bujqësor në vlerë 789 mijë e 915 euro për sektorët: Vreshtari, Pemëtari, Perimtari, Blegtori dhe Bletari.

“Njoftohen bujqit e fermerët rahovecas, se paraprakisht do të shpërndahen pajisjet e mbetura nga thirrja e kaluar, për të vazhduar me shpërndarjen e pajisjeve nga thirrja e fundit për aplikim. Luten të gjithë fermerët, që për informata shtesë, lidhur me kohën dhe vendin e shpërndarjes t’i drejtohen Drejtorisë për Bujqësi në Komunën e Rahovecit. Po ashtu, falënderojmë të gjithë fermerët e komunës sonë, për durimin dhe mirëkuptimin për vonesën madhe në shpërndarjen e mekanizmit bujqësor, i shkaktuar si pasojë e stërzgjatjes së procedurave të prokurimit publik. Komuna e Rahovecit, në qendër të programit qeverisës e ka bujqësinë. Do të jemi gjithmonë pranë bujqve, duke i përkrahur konkretisht dhe me të gjithë potencialin tonë institucional, ekonomik dhe profesional”, ka thënë Latifi.