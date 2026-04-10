9.4 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
Latifi pret në takim ambasadoren e Finlandës, flasin për bashkëpunimin në bujqësi, edukim, arsim dhe turizm

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur në ambasadoren e Finlandës në Kosovë, Eevamari Laaksonen.

Latifi ka njoftuar se biseduan për marrëdhëniet shumë të mira dhe miqësore ndërmjet Kosovës dhe Finlandës, duke theksuar rëndësinë e thellimit të mëtejmë të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

“Me këtë rast, pranova edhe urimet e saj për rizgjedhjen time si kryetar i komunës, për të cilat e falënderova sinqerisht”.

“Përgjatë takimit, diskutuam edhe për mërgatën e Kosovës në Finlandë, e cila përfaqëson një urë të fuqishme lidhëse ndërmjet dy vendeve tona, duke promovuar vlera, kulturë dhe bashkëpunim të ndërsjellë”.

“Theksuam nevojën për ndërmarrjen e iniciativave konkrete që do të nxisin bashkëpunimin në fusha me interes të përbashkët, si bujqësia, edukimi dhe arsimi, turizmi, si dhe shqyrtuam mundësitë për binjakëzimin e Rahovecit me ndonjë komunë në Finlandë. Në këtë drejtim, vlerësuam rëndësinë e mbështetjes së Ambasadës së Finlandës për promovimin e potencialeve të Rahovecit dhe rritjen e numrit jo vetëm të vizitorëve nga Finlanda në komunën tonë”, ka shkruar në Facebook Latifi.

Ai ka falënderuar ambasadoren Laaksonen për vizitën dhe për gatishmërinë për të mbështetur iniciativa që kontribuojnë në zhvillimin e komunës së Rahovecit.

Publikohet orari i Play-Off-it në Superligë
Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

Ari e veturë e sekuestruan, policia jep detaje për arrestimin e të dyshuarve për vjedhje në Prizren

Policia e Kosovës, ka dhënë detaje për arrestimin e një personi në Prizren për vjedhje. Nga Policia bëhet e ditur se i arrestuari, M.G ,...
Albulena Haxhiu: Don Kelmend Spaqi, meshtar dhe patriot që i shërbeu njerëzimit në kohët më të vështira

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka mbajtur fjalë rasti në meshën kushtuar Don Kelmend Spaqi, duke e vlerësuar lart figurën...

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

