Latifi pret në takim Isufin, diskutojnë për ecurinë e regjistrimit të popullsisë

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur në takim prof. dr. Florim Isufin, kryetar i Komisionit të Regjistrimit të Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2024), i cili ishte i shoqëruar nga anëtarët e këtij komisioni, Kushtrim Krasniqi dhe Agim Ferati.

Latifi ka treguar se gjatë takimit diskutuan për ecurinë e procesit të përgatitjeve për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2024), i cili do të fillojë më 5 prill, si dhe ka shprehur gatishmërinë e plotë për mbështetje në realizimin me sukses të regjistrimit të popullsisë, si një nga projektet më kapitale me interes kombëtar dhe shtetëror.

“U pajtuam që të kemi koordinim sa më të ngushtë ndërmjet komunës së Rahovecit dhe ASK-së për suksesin e plotë të këtij projekti shumë të rëndësishëm”, ka thënë Latifi.