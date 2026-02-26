11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec, me të cilët ka diskutuar për organizimin e orarit të kujdestarisë, për respektimin rigoroz të orarit të punës, përfshirë edhe të dielave dhe festave zyrtare, si dhe nevojën për një koordinim më të mirë mes tyre, në mënyrë që shërbimi farmaceutik të jetë i garantuar në çdo kohë për qytetarët tanë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Kërkova përkushtim më të madh dhe përgjegjësi të shtuar, sepse barnatoret janë hallkë e rëndësishme e sistemit shëndetësor. Qytetarët duhet ta kenë të qartë se ku dhe kur mund të marrin shërbimin e nevojshëm, sidomos në raste urgjente dhe përgjatë natës. Angazhimi ynë i përbashkët është të jemi sa më afër qytetarëve, të qasshëm dhe sa më të organizuar”, ka thënë Latifi pas takimit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren
Next article
Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Më Shumë

Lajme

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Në Kuvendin Komunal të Malishevës u prezantua Studimi i Fizibilitetit për zgjidhjen afatgjate të furnizimit me ujë të pijes në këtë komunë. Studimi ofron...
Fokus

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Është arrestuar një person në Prizren, pasi është kapur në flagrancë duke vjedhur portofolin e një personi në tregun e qytetit. I dyshuari me shtetësi...

42 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne