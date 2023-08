Latifi: Prodhimet e “Bodrumit të vjetër” kanë gjetur shtrirje kudo në tregun vendor dhe ndërkombëtar

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka vizituar njërën nga kantinat prodhuese më të mëdha të verërave dhe të rakisë në Rahovec “Bodrumi i vjetër”.

“Miku im, Ruzhdi Haxhijaha, me djemtë e tij Fidanin, Adnanin dhe Arditin, po e ruan me fanatizëm traditën e të parëve tanë në kultivimin dhe përpunimin e prodhimeve të rrushit. Edhe pse me kushte të vështira klimatike, që këtë vit po përballen fermerët tanë në ruajtjen e prodhimit të rrushit, kjo kompani gjigante jo vetëm që vazhdon të ruajë stabilitetin, por ka plane të mira dhe ambicioze për të avancuar në përpunimin e rrushit. Bodrumi i Vjetër, ka shënuar arritje të vazhdueshme me prodhimet cilësore dhe kulminante, të cilat na bëjnë krenarë, si komunë dhe si shtet”, ka thënë Latifi.

Ai ka theksuar se prodhimet e “Bodrumit të vjetër” kanë gjetur shtrirje kudo në tregun vendor dhe ndërkombëtar.

“Ndërkohë, befasi e mirë ishte se si djali i bacës Ruzhdi, Adnan Haxhijaha, tash e pesë vjet, po e menaxhon me shumë sukses firmën ndërtimore ‘Pixel Platform’, në qendër të Lublanës në Slloveni. Z. Ruzhdi Haxhijaha dhe familjes së tij, i shpreha urimet e mia më të mira, për suksese të reja, për mbarësi dhe për punën e mirë që ata po bëjnë!”, ka bërë me dije Latifi.