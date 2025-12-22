4.4 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin

By admin

Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se do të ketë tubime në Dragash, Prizren, Suharekë dhe në Prishtinë në degën 3.

LDK njofton  se Abdixhiku do të flasë për programin dhe vizionin qeverisës.

“Shihemi sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë Dega 3! Sot, kryetari i LDK-së dhe kandidati ynë për kryeministër, dr. Lumir Abdixhiku, vjen për t’ju folur drejtpërdrejt për programin dhe vizionin tonë qeverisës për Republikën e Kosovës. Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë Dega 3, të prezantojmë vizionin e LDK-së për zhvillim, rend, mirëqenie dhe mundësi të barabarta, si dhe kandidatët tanë nga kjo anë, njerëz të ndershëm, profesionistë dhe të përkushtuar për shërbim me përgjegjësi ndaj qytetarëve. Ejani sot të gjithë: qytetarë, familje, të rinj, miq e aktivistë! Ejani ta dëgjoni programin tonë, ta ndani vizionin tonë dhe ta ndërtojmë bashkë të ardhmen që e meritojmë. Zgjidhni shpresën! Le të jemi bashkë për Kosovën që duam dhe ndryshimin që e presim. VOTO 123 – LDK”

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Më Shumë

Lajme

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se sot është nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi për monitorimin dhe menaxhimin e pyllëzimeve dhe infrastrukturës...
Lajme

47 konsumatorë shkyçen nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në rajonin e Prizrenit

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A – Prizren, në bashkëpunim me të gjitha njësitë operuese, ka vazhduar sot aksionin për shkyçjen nga rrjeti i...

Po restaurohet Kulla e Pjetër Prenkpalajt në Zym të Hasit

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Komisioni për të Pagjeturit del me raport për ecurinë e gërmimeve në Rahovec

Sot mbahet edicioni VIII i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë në Rahovec

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Doktori kujdestar jep detaje për vdekjen e 8 vjeçares në Suharekë: Erdhi tek ne pa shenja jete

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne