LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Prizren ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar se cilin nga dy kandidatët për kryetar të komunës do të mbështesë në balotazhin e 9 nëntorit.

Kandidatët që do të përballen në raundin e dytë janë Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV).

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

Kryetari i degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, ka konfirmuar për “QendraPress” se partia ka marrë ftesa nga të dy subjektet politike dhe se aktualisht janë duke shqyrtuar ofertat e tyre.

“Tani ne si kryesi jemi duke shqyrtuar këto oferta dhe padyshim se më së largu brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë se cilin kandidatë do ta mbështesim”, tregoi Selmanaj./PrizrenPress.com/

