Prizren
E hënë, 29 Dhjetor, 2025
Lajme

LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

By admin

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 6,224 vota, që përbëjnë 8,73% të votave në  Prizren, sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).

Ky rezultat e pozicionon LDK-në si forcën e tretë politike në qytet, duke reflektuar një mbështetje më të kufizuar krahasuar me subjektet e tjera kryesore.

PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

