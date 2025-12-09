6.9 C
Fokus

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

By admin

Kryetari i degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren, Driton Selmanaj, ka njoftuar se sot është mbajtur mbledhja e shtabit zgjedhor, ku janë diskutuar hapat përfundimtarë të mobilizimit për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

“Në takim patëm një diskutim të qartë dhe frymëzues, ku u fokusuan koordinimi me strukturat në terren dhe roli i secilit prej nesh në këtë proces”,tha  Selmanaj.

Sioas tij, atmosfera brenda LDK-së karakterizohet nga përgjegjësia dhe përkushtimi ndaj qytetarëve, ndërsa dega e Prizrenit, sipas tij, po dëshmon organizim të lartë dhe energji të re.

“LDK në Prizren është e organizuar, energjike dhe e gatshme të japë kontribut vendimtar në këto zgjedhje. Me ekip të fortë, me vlera të pastra dhe me besimin e qytetarëve, po ecim drejt 28 dhjetorit të motivuar dhe të bashkuar”, u shpreh ai.

Selmanaj tha se synimi i partisë është një rezultat që forcon LDK-në dhe e orienton vendin drejt një qeverisjeje më të mirë./PrizrenPress.com/

Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë
Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Lajmet e Fundit

