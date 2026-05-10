17.9 C
Prizren
E diel, 10 Maj, 2026
type here...

Lajme

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

By admin

Degë e Lidhja Demokratike e Kosovës në Prizren ka prezantuar kandidatët për deputetë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit, duke theksuar se ata përfaqësojnë përvojë, vlera dhe përkushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit të Kosovës.

Në garën zgjedhore do të kandidojnë Anton Quni, Xhavit Ukaj, Pajtesa Aliu-Krasniqi dhe Fatmir Memaj.

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

“Kandidatët do të jenë pranë qytetarëve në çdo lagje dhe fshat, me synimin për të siguruar mbështetje sa më të gjerë në zgjedhjet e ardhshme”, njofton LDK-ja n? Prizren.

Po ashtu, është konfirmuar se kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, do të udhëheqë organizimin zgjedhor në cilësinë e shefit të shtabit, me fokus mobilizimin dhe arritjen e një rezultati sa më të mirë për partinë.

Në fund të njoftimit, LDK-ja ka bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim, duke shprehur besimin në një sukses të ri elektoral.

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Vushtrria Basket në U16
Next article
Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Drini i Bardhë ka dhuruar spektakël para tifozëve vendas në Ligën e Dytë, duke triumfuar me rezultat bindës 6:2 ndaj Dardanisë. Skuadra nga Gjonaj zhvilloi...
Lajme

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

“V. Kryeziu” në Rahovec sjell zgjidhje moderne dhe profesionale për rregullimin e hapësirave tuaja të jashtme, me elegancë, cilësi dhe përkushtim në çdo detaj....

Prizreni diskuton rishikimin e Grantit të Performancës Komunale me partnerët ndërkombëtarë

Haxhi Avdyli: Vjosa Osmani e ka bërë kryeministër Albin Kurtin

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Bashkimi humb Kenny Wooten para ndeshjes vendimtare ndaj Borës

Mbi 17 mijë kosovarë udhëtuan drejt Shqipërisë brenda 24 orëve të fundit

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Nasheci drejt shndërrimit në pikë të rëndësishme turistike

Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Përkujtohet heroi Pal Paluca në Prizren

Lejson Zeqiri i Bashkimit shpallet MVP i publikut

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne