LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

By admin

Lidhja Demokratike e Kosovës, dega në Prizren, ka prezantuar listën e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke i cilësuar si emra me integritet, përvojë dhe përkushtim ndaj interesit publik.

Lista e kandidatëve përfshin: Driton Selmanaj, Anton Quni, Hyre Tejeci, Xhavit Ukaj, Shaban Osmanaj dhe Fadil Kryeziu.

Express Kredi nga BiCredit

Në komunikatën e lëshuar nga zyra për informim e LDK-së, thuhet se secili prej kandidatëve “përfaqëson punë të ndershme, angazhim dhe vizion të qartë për zhvillimin e vendit”. Partia ka theksuar se këta emra nuk janë vetëm kandidatë, por “zëri i qytetarëve dhe përfaqësues të vlerave europiane për të cilat LDK ka qenë gurthemel që nga dita e parë”.

LDK-ja nw  Prizren ka bërë thirrje për përkrahje, duke theksuar se synimi është rikthimi i stabilitetit institucional, forcimi i besimit qytetar dhe konsolidimi i politikës serioze në vend.

“Me besimin e qytetarëve, me forcën e LDK-së dhe me përkushtimin e secilit prej këtyre emrave, mund ta çojmë vendin drejt një të ardhme më të sigurt, më të qartë dhe më të drejtë”, thuhet në njoftim.

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Lajmet e Fundit

