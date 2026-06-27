Lajme

LDK-ja në Rahovec kërkon zgjedhje të përgjithshme brenda partisë

By admin

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Rahovec përmes një komunikate të lëshuar në Facebook, ka kërkuar që partia t’i nënshtrohet një procesi të përgjithshëm zgjedhor në të gjitha nivelet organizative, duke filluar nga nëndegët e deri te kryetari i partisë.

“Lidhja Demokratike e Kosovës, Dega në Rahovec, në mbledhjen e mbajtur më 26.06.2026, ndër të tjera e analizoi rezultatin zgjedhor në zgjedhjet e 7 qershorit 2026, si në Komunën e Rahovecit, ashtu edhe në nivel të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Rahovec.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM REBIDENCE ?? Me SHUME SE BANIM Ne stiljetese +38349456999 +383 49 456 999 www.abiplatinum.com"

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Rahovec, njoftom se me unanimitet të anëtarëve prezentë të Kryesisë së Degës, vendos që duke marrë përgjegjësinë për këtë rezultat zgjedhor, Lidhja Demokratike e Kosovës duhet t’i hyjë procesit të përgjithshëm zgjedhor, nga nëndegët deri tek Kryetari i LDK-së.

“Në zgjedhjet e 7 qershorit 2026, pritjet e Degës dhe aktivistëve ishin për një rezultat më të mirë të LDK-së. Duke pasur parasysh rezultatin zgjedhor të dobët në përgjithësi dhe në veçanti në Rahovec, Dega e LDK-së në Rahovec vlerëson si të domosdoshme mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha nivelet. Vetëm përmes këtij procesi të tillë gjithëpërfshirës, statutar dhe transparent do të garantohej një LDK e fortë”, thuhet në njoftimin e Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Rahovec.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "BRENTONI BRUNG -HOME- BRUNOAIR Freski në ditët e nxehta! +383 48 328 260 +383 48 433 200 +383 43 661 551 5 garancion vite ? VISA Paguaj me Star PaguajmeStarCard Card deri ne ë1 12 këste"

Previous article
Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare
Next article
SHKA “Malësori” nga Gjonaj i Hasit prezantoi kulturën dhe traditën shqiptare në Kapfenberg të Austrisë

Më Shumë

Fokus

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për shoferin e kamionit të betonit nga i cili u shkaktua vdekja...
Sport

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Klubi i Futbollit KF Drini i Bardhë i Hasit ka njoftuar vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Robert Gjeraj edhe për sezonin e ardhshëm. Sipas njoftimit...

Totaj priti kryeshefin e ri të “Hidroregjionit Jugor”

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Prizren: Arrestohet i dyshuari që i vodhi qengjat dhe i shiti te dikush tjetër

Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

Kuvendi i Prizrenit miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029

Haradinaj: Nëse opozita më propozon, do ta shqyrtoja kandidaturën për President

Totaj uron kampionin Riad Mani të karatesë: Sukses i madh për Prizrenin dhe Kosovën

Kuvendi i Prizrenit miraton ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin

Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Prizreni shënon Ditën e Zjarrfikësve me aktivitet vetëdijesues

Katër persona lëndohen në një aksident ku u përfshinë tri vetura në Malishevë

Gjendet pa shenja jete një person në Krushë të Madhe të Rahovecit

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Një grua nga Bubaveci dërgohet pa shenja jete në QKMF të Malishevës

Lajmet e Fundit