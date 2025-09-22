20.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Lajme

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

By admin

LDK ka hapur fushatën në Malishevë, ku kryetari Lumir Abdixhiku dhe kandidati për kryetar, Fatmir Ademaj, premtuan ujë të pijshëm, furnizim të qëndrueshëm me energji dhe investime në bujqësi, arsim dhe shëndetësi.

“Malisheva nuk është një qytet i zakonshëm – ajo është zemra punëtore e Kosovës. Në këtë qytet të punës, të bujqësisë dhe të mundit, Lidhja Demokratike e Kosovës premton të jetë gjithmonë pranë qytetarëve”. Kështu deklaroi kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku gjatë tubimit në Malishevë.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

“Ne do ta sjellim këtë më shumë në bujqësi. Fermerët e Malishevës nuk do të jenë më të harruar. Ata do të kenë mbështetje të drejtë, të barabartë e të ndershme. Do të kenë përkrahje të vazhdueshme, me përgjegjësi dhe vizion. Ne do të sjellim zhvillim edhe në infrastrukturë. Ky qytet nuk mund të mbetet pa rrugë moderne, pa shërbime publike të rregullta, pa kushte të denja për qytetarët. Sepse qytetarët e Malishevës nuk kërkojnë lëmoshë – ata kërkojnë vetëm atë që u takon: kushte normale, jetesë moderne dhe shërbime që i meritojnë. Dhe kjo do të vijë me LDK-në,” theksoi Abdixhiku.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Kandidati për kryetar të Malishevës nga radhët e LDK-së, Fatmir Ademaj, prezantoi prioritetet e tij për komunën.

“Malisheva ka dy probleme kryesore dhe unë do të angazhohem t’i zgjidh. Mungesa e ujit të pijshëm dhe furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike do të trajtohen me një plan konkret. Po ashtu do të investojmë në arsim dhe shëndetësi,” tha ai.

Ademaj premtoi gjithashtu bursa për studentët, zhvillim ekonomik si dhe heqje të taksave për bizneset.

Marketing

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator
Next article
Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Policia e Kosovës ka identifikuar dhe arrestuar sot një përson të dyshuar për disa raste të veprave penale të vjedhjes. Sipas njoftimit të Policisë në...
Kulture

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Me pikëllim të thellë është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të aktorit dhe profesorit të njohur, Enver Petrovci, një prej figurave më të...

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne