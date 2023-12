Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) sot shënon 34-vjetorin e themelimit të saj.

LDK ishte themeluar nga Ibrahim Rugova dhe personalitete të kohës.

Për këtë përvjetor, sot Lidhja Demokratike e Kosovës organizon pritjen solemne me rastin e 34 vjetorit të themelimit të LDK-së, me ç’rast kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku do ta ketë dhe fjalën e tij. Pritja organizohet në Pallatin e Rinisë në Prishtinë