Legjenda e Atletico lajmëron tërheqjen nga futbolli pas 20 vitesh karrierë

Futbolli do t’i japë lamtumirën një legjende të ditëve moderne këtë fundjavë, me një ish-fitues të La Liga-s që do të varë këpucët përgjithmonë.

Ish-qendërmbrojtësi i Atletico Madrid-it, Diego Godin, 37 vjeç, do të pensionohet pas një karriere 20-vjeçare që e ka parë atë të fitojë çmime në nivel klubesh dhe ndërkombëtare.

Ai u bashkua me skuadrën argjentinase Velez Sarsfeld verën e kaluar dhe kontrata e tij do të skadonte deri në dhjetor.

Megjithatë, ai tani ka rënë dakord të përfundojë kontratën e tij para kohe, dhe do të bëjë një paraqitje të fundit për klubin këtë fundjavë para se të largohet.

“Është e vërtetë, Diego ka vendosur që e diela do të jetë ndeshja e tij e fundit”, tha një burim për “AFP”, siç citohet nga “BeIn Sports”. “Pas kësaj, ai do të kthehet në Uruguaj dhe nuk do të luajë më”.

Godin u kthye në profesionist në vitin 2003 në atdheun e tij Uruguaj përpara se të transferohej në Evropë për t’u bashkuar me Villarreal-in katër vjet më vonë. Në vitin 2010, ai nënshkroi për Atletico, ku do të shijonte periudhën më të suksesshme të karrierës së tij.

Gjatë qëndrimit të tij nëntëvjeçar në kryeqytetin spanjoll, Godin fitoi dy herë Europa League, Kupën e Mbretit, Superkupën e Spanjës dhe Superkupën e UEFA-s në tre raste.

Kulmi i karrierës së tij në Atletico erdhi në vitin 2014, kur të besuarit e Diego Simeone fituan titullin në La Liga për herë të parë në 18 vjet.

Godin shënoi golin e barazimit në ditën e fundit kundër Barcelona-s për të siguruar titullin për ekipin e tij.

Ata gjithashtu ishin në finalen e Champions League atë sezon, dhe Godin shënoi përsëri, por Sergio Ramos shënoi golin e barazimit në minutën e fundit për Real Madrid-in dhe Atletico u mund në kohën shtesë. Dy vjet më vonë, ata pësuan të njëjtin fat, këtë herë humbën me penallti nga skuadra e Zinedine Zidane.

Godin është një figurë legjendare në Uruguai dhe është lojtari i tyre me më shumë paraqitje pasi ka luajtur 161 herë për vendin e tij.

Ai fitoi Kupën e Amerikës në 2011 dhe luajti në katër Kupa Botërore, me Uruguain që përfundoi i katërti në turne në 2010.

Paraqitja e tij e fundit për kombin e tij ishte në Kupën e Botës 2022 në Katar, me Uruguain që u eliminua në fazat e grupeve. Albanian Post