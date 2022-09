Leonardo DiCaprio dhe Gigi Hadid fotografohen për herë të parë në shoqëri të njëri-tjetrit mes raportimeve se kanë nisur një romancë

Leonardo DiCaprio është fotografuar duke u afruar me Gigi Hadid në një festë në New York të hënën (12 shtator).

Aktori 47-vjeçar u fotografua me modelen 27-vjeçare për herë të parë që kur u përhap lajmi për një romancë mes tyre e raportuar.

Kjo duket të jetë hera e parë që fituesi i “Oscar” ka takuar ndonjëherë një grua më të vjetër se 25 vjeç, dhe Gigi do të ishte gjithashtu gruaja e parë me të cilën po takohet e cila është nënë.

Fotot e shkrepura në festën ekskluzive, e cila u organizua në Casa Cipriani nga miqtë e Leos, Richie Akiva dhe Darren Dzienciol në lagjen Soho të Manhattanit, tregojnë aktorin të veshur me një këmishë të zezë me mëngë të shkurtra dhe një kapele të zezë bejsbolli, shkruan DailyMail.

DiCaprio dhe Gigi – e cila ishte e veshur me një bluzë të bardhë që zbulonte mesin e saj të tonifikuar, së bashku me xhinse të gjera – mund të shiheshin të mbështetur pranë njëri-tjetrit teksa përpiqeshin të bisedonin në mes të festës me zë të lartë.

Pas publikimit të fotove të reja, një burim i afërt me çiftin tha se ndërsa ata po takohen, ata ‘po iu shkojnë gjërave ngadalë’, sipas Page Six.

“DiCaprio nuk është dikush që është brenda dhe jashtë marrëdhënieve shpejt. Ata po e marrin gjërat ngadalë”, tha një burim.

Edhe pse DiCaprio duket se e ka vënë syrin te Gigi, një burim i brendshëm i tha E! News të martën se ai ‘po shijon të qenit beqar’ dhe të dy nuk janë ‘ende duke u takuar’.

Një burim i afërt me modelen pohoi gjithashtu për publikimin se “asnjëri prej tyre nuk dëshiron një lidhje” për momentin.

“Gigi dhe Leo janë shoqëruar disa herë dhe janë të lidhur me njëri-tjetrin. Gigi mendon se është një djalë vërtet i lezetshëm”, thanë burimet.

“Shumica e takimeve të tyre kanë ardhur nga të qenit në të njëjtat rrethe shoqërore në festa të ndryshme”, thanë tutje disa burime.

Çifti dukeshin të këndshëm bashkë, pasi ylli i “Once Upon A Time in Hollywood” dukej se kishte vendosur duart mbi supet e modeles së pasarelave.

Gigi dhe DiCaprio nuk kishin frikë as të afroheshin me njëri-tjetrin, pasi aktori shihet duke u përkulur për të folur pranë modeles dhe ajo veproi njëjtë për ta dëgjuar gjatë zhurmës.

Romanca e raportuar e aktorit dhe aktivistit të klimës me Gigi vjen pas raportimeve të ditëve të fundit se ai e ka qenë i interesuar për atë.

Megjithatë, më herët një burim i tha Us Weekly javën e kaluar se DiCaprio kishte ‘vështrimet e tij te Gigi’, por ‘ajo nuk është e interesuar për të tani’.

Një dëshmitar okular zbuloi fillimisht për Us Weekly se DiCaprio dhe Gigi ishin parë së bashku në festën në Soho, e cila shërbeu si një festë pas Javës së Modës në New York.

Festa thuhet se ishte e mbushur me të famshëm, duke përfshirë Venus Williams, Irina Shayk, Carmelo Anthony dhe Ben Simmons.

Miti i tij i takimeve me femra më të reja se 25-vjeçare u bënë edhe një herë burim talljeje për aktorin pasi ai dhe modelja e kthyer në aktore Camila Morrone u ndanë këtë verë pas më shumë se katër vitesh së bashku.

Aktorja e “Daisy Jones And The Six” kishte mbushur 25 vjet në qershor, dhe të dy thuhet se u ndanë diku para publikimit të lajmit, gjë që çoi në shaka të shumta në mediat sociale rreth prirjes së Leos për t’u ndarë nga të dashurat e tij ndërsa ata i afroheshin atij numri të frikshëm.

Ish-çifti kishte bërë hapin e madh për t’u vendosur bashkë, por Camila u pa më pas duke u zhvendosur në një apartament të ri në Malibu.

Jo vetëm që Gigi është 27 vjeç, dhe me gjasë gruaja më e vjetër me të cilën ai ka takuar, por ajo është edhe nënë, e cila me sa duket është diçka e re për aktorin.

Motra e Bella Hadid ndan një vajzë dyvjeçare të quajtur Khai me ish-partnerin e saj Zayn Malik, 29 vjeç.

Ajo lindi fëmijën në shtator 2020 dhe u nda nga ish-këngëtari i “One Direction” në tetor pas një sherri që ai pati me nënën e modeles, Yolanda Hadid.

Ai pretendohet se e shtyu atë kundër një komodine dhe i bërtiti asaj sharje në një shtëpi në Pensilvani, ku ai dhe Gigi kishin rritur vajzën e tyre, gjë që e bëri atë të akuzohej për katër akuza penale për ngacmim, për të cilat ai u deklarua fajtor.

Këngëtari u dënua më pas me 360 ??ditë shërbim në komunitet – me 90 ditë për çdo akuzë – dhe atij iu kërkua gjithashtu të merrte klasa për menaxhimin e zemërimit dhe të ndiqte një program kundër dhunës në familje.

Të dy u ndanë menjëherë pas sulmit të supozuar të tij ndaj Yolandës, por ata kanë vazhduar të bashkëpunojnë për vajzën e tyre, dhe Zayn madje viziton Gigi dhe Khai në shtëpinë e Pensilvanisë ndonjëherë.

Ndërsa, aktori është takuar me një grup modelesh të tjera në të kaluarën, duke përfshirë Gisele Bundchen, Bar Refaeli dhe Nina Agdal, si dhe aktore duke përfshirë Camila dhe Blake Lively. /Telegrafi/