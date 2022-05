Leonardo DiCaprio shijon pushimet në Malibu teksa i dhuron një puthje në ballë partneres 23 vite më të re në moshë

Leonardo DiCaprio dhe e dashura e tij Camila Morrone u pushtuan nga pasioni gjatë fundjavës, teksa po shijuan një ditë relaksi në plazh në Malibu.

47-vjeçari fitues i ‘Oscar” nuk mundi t’i largonte duart nga e dashura e tij shumë më e re në moshë.

Camila, 24 vjeçe shijon një shëtitjeje zbathur përgjatë bregut të shtunën me partnerin e saj, aktorin e famshëm Hollywoodian.Leo i qëndroi veshjes së tij standarde, këtë herë duke zgjedhur një bluzë të bardhë të thjeshtë me pantallona të shkurtra ngjyrë bezhë.

Ylli i “Once Upon A Time In Hollywood” kishte një mjekër të prerë nga afër teksa u pa edhe me një palë syze dielli, shkruan DailyMail.

Camila u pa në një pulovër komode ngjyrë bezhë që varej lirshëm në fizikun e saj. Ajo e kombinoi atë me një fund të bardhë të tejdukshëm me nivele që i arrinte deri në gjunjë dhe zbuloi kostumin e saj të bardhë me dy pjesë poshtë.

Ata mund të shiheshin duke eksploruar midis shkëmbinjve të thepisur, përpara se ylli i “Revenant” të mbështillte të dashurën e tij në një përqafim të ngrohtë dhe ta puthte.

Më vonë, ylli i “Titanikut” u fotografua në veshje noti, ndërsa Camila me një palë bikini ngjyrë bezhë që nxirrte në pah figurën e saj joshëse..

Marrëdhënia e Leonardo dhe Camila ka qenë e fortë që kur u lidhën për herë të parë në vitin 2017.

Çifti e ka mbajtur romancën e tyre nën radar dhe ata nuk e bënë debutimin e tyre në tapetin e kuq deri në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të Akademisë në vitin 2020.

Edhe pse ajo njihet më së shumti si modele, Camila së fundmi ka kaluar në një karrierë si aktore dhe ajo tashmë ka luajtur role të mirënjohura në dramën “Mickey And The Bear” dhe komedinë “Never Goin’ Back”.

Ajo së fundi përfundoi xhirimet në fillim të këtij muaji me Riley Keough në serialin e kufizuar Amazon Prime “Daisy Jones & The Six”, i cili pritet të debutojë ose në fund të këtij viti ose në 2023.

Projekti tjetër madhor i DiCaprios e sheh atë duke u ribashkuar me regjisorin e tij të Wolf Of Wall Street, Martin Scorsese.

Ai luan në dramën e vërtetë të krimit “Killers Of The Flower Moon”, e cila rrëfen vrasjet e anëtarëve të fisit Osage në vitet 1920, pasi nafta u zbulua në tokën e tyre.

DiCaprios i bashkohet një tjetër emer i njohur, Robert De Niro, ndërsa ylli i “The Power Of The Dog”, Jesse Plemons dhe aktorja e disa grave, Lily Gladstone paraqiten gjithashtu në film. /Telegrafi/