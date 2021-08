Lëshuan teste COVID negativ të falsifikuara, paraburgim për 3 të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit u ka caktuar nga një muaj paraburgim të pandehurve Xh.K., A.S., dhe Sh.K., për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale falsifikimi i dokumenteve, konkretisht lëshimin e testeve të koronavirusit me rezultat negativ.

“Të pandehurit Xh.K., A.S., dhe Sh.K., me datë 24 gusht, në orët e mbrëmjes në Prizren, në Agjencione të ndryshme me dije përdorin dokumentin e falsifikuar me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal, ashtu që falsifikojnë teste RT – PCR SARS COVID-19 – NEGATIV, ne emër të shumë personave, duke manipuluar me kompjuterë dhe duke vendosur vula në testet e falsifikuara në këmbim të një shumë të parasë”,njofton gjykata.