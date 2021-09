“Let’s Do It” dhe Komuna e Suharekës pastrojnë mbeturinat në fshatin Duhël

Së bashku me përfaqësues nga komuna e Suharekës, me prezencën edhe të kryetarit Bali Muharremaj, aktivistë të “Let’s Do It”, kanë organizuar aksion për pastrimin e deponisë ilegale të mbeturinave në kodrën mbi fshatin Duhël, me ç’rast u larguan dhjetëra kamionë me mbeturina kryesisht inerte si dhe mbi 50 thasë mbetje nga vullnetarët.

Ky aksion u organizua në kuadër të aktiviteteve për “Ditën e Pastrimit të Botës”.

Postimi i plotë:

Pas përfundimit të pastrimit të deponisë, në hapësirën e pastruar u mbollën 50 drunj, kjo për të ndikuar në mirëmbajtjen e asaj zone. Komuna e Suharekës u zotua se do të mbetet e përkushtuar në angazhimin e saj për mirëmbajtjen e mjedisit. Ky aksion u organizua në kuadër të aktiviteteve për “Ditën e Pastrimit të Botës”.

Let’s Do It u bënë thirrje të gjitha komunave, institucioneve të tjera gjegjëse si dhe qytetarëve që të vazhdojnë në përditshmëri angazhimin e tyre për mjedisin ku jetojnë e veprojnë.

Mjedisi është shtëpia jonë e përbashkët, ta ruajmë atë për veten, familjen, shtetin dhe gjeneratat që do të vijnë.