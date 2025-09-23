26.6 C
Prizren
E martë, 23 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Limaj: Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj-Halimajt për kryetare

By admin

Kryetari i Nisma sociademokrate ka bërë të ditur se lagja “Arbana” në Prizren është në mbështetje të kandidates për kryetare të kësaj komune, Albulena Balaj Halimaj.

Limaj përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se Prizreni ka vendosur të nisë një ndryshim rrënjësor në mbështete madhështore.

“Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj Halimajt për kryetare. Prizreni ka vendosur të nisë një ndryshim rrënjësor, mbështetja madhështore për Albulena Balaj Halimaj dhe ekipin e saj fitues është dëshmi e kësaj fryme të re. Një nga shembujt më të qartë është pikërisht lagjja Arbana, e cila me entuziazëm po përqafon programin qeverisës të NISMA Socialdemokrate”, thuhet në postim.

Tutje Limaj tha se problemet jetike si mungesa e çerdheve dhe uji i pijshëm nuk do të jenë më barrë për banorët e kësaj lagjeje “kjo është një garanci që vjen nga vetë Balaj Halimaj dhe lista e saj e bashkëpunëtorëve”.

“Gërshetimi i përvojës me energjinë e të rinjve është rruga më e sigurt drejt zhvillimit dhe avancimit të Prizrenit. Ky vizion për një të ardhme më të mirë po bëhet realitet dhe nis nga lagjja Arbana e përfunduar në gjithë Prizrenin”, ka shkruar ndër të tjera Limaj.

 

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o
Next article
Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Më Shumë

Sport

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Ballkani arriti të ndante pikët në një barazim 2-2 ndaj Llapit në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Podujevë. Ndeshja nisi me një ritëm të...
Lajme

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë kundër Sh.H, i cili gjendet nën masën e paraburgimit nga data 23 qershor, për shkak të dyshimit...

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne