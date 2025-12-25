2.8 C
Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

By admin

Kryetari i Nismës Socialdemokrate dhe kandidati për kryeministër, Fatmir Limaj në tubimin elektoral para bashkëvendësve të tij në Malishevë, tregoi arsyet pse duhet votuar atë dhe kandidatët e listës së Nismës.

“Jemi me një listë të shkëlqyer deputetësh, burra e gra janë bashkuar dhe brenda këtij bashkimi ka shumë fitore. Ne kemi një kauzë humane të fuqishme njerëzore, kauza jonë është bashkimi, që sjell forcë e forca ndryshimin. Jemi bashkuar për t’i sjellë një mundësi Kosovës e për të kthyer shpresën, e për këtë na duhet guxim. Ju ftoj t’i jepni jetë guximit më 28 dhjetor dhe ta bëjmë ketë ndryshim”, deklaroi Limaj.

Ai tutje deklaroi se pret mbështetje të jashtëzakonshme nga mërgimtarët e Llapushës që tha se kanë ardhur në vendlindje për të votuar Nismën, të cilët i quajti NATO e Kosovës.

“Kosova sot është në udhëkryq, siç kemi bërë gjithmonë jemi rreshtuar në kahun e duhur, krenar me atë që jemi, edhe këtë herë le të rreshtohemi fuqishëm drejt asaj që Kosovës i sjellë dinjitet, i sjellë respekt, zhvillim, Kosovën e nxjerr nga ky terr dhe nga kjo krizë edhe politike edhe ekonomike”, shtoi ai.

Në tubim u prezantuan kandidatët e Nismës për deputetë nga Malisheva, për të cilët u tha se janë profesionistë, atdhedashës e që do të jenë zëri i malishevasve në Kuvend përgjatë katër viteve të ardhshme.

Në mbështetje të Limajt në këtë tubim ishte edhe Isni Kilaj, i cili ditë me parë u lirua me kusht nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

