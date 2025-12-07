Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Socialdemokrate, në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka deklaruar se partia e tij do t’i bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës si grup parlamentare në Kuvendin e Kosovës.
Limaj këtë e ka dhënë si premtim, duke e quajtur si “fazë të dytë të bashkimit”, kurse tha se faza e parë dështoi, duke aluduar në pamundësinë që partia e tij të shkrihet në listën zgjedhore të PDK’së, shkruan Insajderi.
“Me deputetët e nismës unë sot, ju miq atë që keni pritur dhe ma keni kërkuar. Unë do ta jap premtimin. Nëse Nisma do të jetë në parlament në grupin parlamentar, do t’i bashkohemi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës”, ka deklaruar Limaj.
“Partitë të mëdha nuk kanë bërë ndonjë ndryshim substancial që do të jepnin shpresë se do ta ndryshonin qeverisjen. Mundësia për ta ndryshuar qeverisjen është nëse Nisma kalon pragun dhe i bashkohet grupit parlamentar të PDK-së”, tha ndër të tjera ai.
Limaj parasheh që Nisma t’i ketë gjashtë deputetë në nomenklaturën e radhës. /Insajderi.org/
