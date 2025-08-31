16.6 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

By admin

Thatësira që zgjati me javë të tëra në Kosovë dhe rajon ka bërë që Liqeni i Vërmicës të thahet dhe në shtratin e tij të kullosin bagëtitë. Pos kësaj, tharja e këtij liqeni ka vënë në vështirësi edhe bizneset që u ndërtuan buzë liqenit artificial, të krijuar nga diga e Hidrocentralit të Fierzës.

Në vend të ujit, Liqeni i Vërmicës është shndërruar në një shesh të gjelbër, ku kullosin bagëtitë. Në gjithë shtratin e liqenit mund të dallosh lehtë Doganën e vjetër, rrugën e kamotshme të Vërmicës dhe pjesë të tjera të relikteve të regjimit asaj kohe.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Pas fundviteve të 70-ta, me përmbytjen e kësaj zone nga diga e Hidrocentralit të Fierzës, këtu u ngritën shumë biznese që u shërbyen turistëve në të gjitha stinët.

 

“Këtu vijmë kogja një kohë të gjatë, e vizitojmë këtë vend, na pëlqen, ka qenë më parë pak me ujë, edhe në atë kohë kemi qenë, kur mos gaboj edhe ai bazeni i vogël ka qenë nja 20-30 cm i mbushur, edhe atëherë kemi qenë, edhe atëherë ka qenë mirë,” tha për RTK-në Shemsi Suka, vizitor.

Sipas banorëve të zonës dhe pronarëve të bizneseve, mungesa e ujit ka zbehur paksa kreativitetin që jepte ky peizazh.

“Ka reflektime, përveç si ambjent edhe si klimë që jepte liqeni, si pasuri, si florë e faunë që ndërlidhet me ta, por edhe në biznes, pronarët e bizneseve ankohen, sepse u ka krijuar një lloj krize,” tha Bedri Hoxha, banor i zonës.

“Puna e liqenit, pamja e Pashtrikut, gjithçka ka ndikuar pastaj, bukuria vetë ka fol, por tash herë pas here thahet edhe s’kemi çka bëjmë, është punë e zotit, por pak edhe e hidrocentralit. Normalisht kur ka ujë kemi më shumë mysafirë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia,” tha Liridon Arifaj, afarist.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Në pjesën tjetër të kufirit, në verilindje të Shqipërisë, Liqeni i Fierzës, me kapacitet mbi 3 miliardë metër kub ujë, po shënon gjithashtu shifra alarmante të rënies së nivelit të ujit. Zyrtarët atje njoftojnë se nga kuota maksimale prej 296 metrash, sot niveli i ujit është vetëm 270 metra. Diferenca 26 metra nuk është thjesht statistikë; ajo nënkupton brigje të thata dhe fshatra që ndjejnë mungesën e ujit edhe për ujitje.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Ndërkohë, teksa Kosova dhe Shqipëria presin reshjet e vjeshtës që po vjen, relievi i ri i liqenit po zbulon kujtime të mbytura prej dekadash: gurë kufiri, rrugë të harruara, ndërtesa të vogla që koha kishte besuar se do të mbeteshin përgjithmonë nën ujë, por që mund të kthehen në atraksion turistik, për të kujtuar kohën e dhimbshme të ndarjes dhe takimet e fshehta që bënin fiset e lidhjeve të gjakut në dy anët e kufirit.

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Më Shumë

Kulture

Takimi me Isa Boletinin

Figurë publike britanike, diplomat dhe shkrimtar, Aubrey Herbert (1880–1923) ishte gjysmë-vëllai i Lord Carnarvonit, i njohur për zbulimin e varrit të Tutankhamunit. I lindur...
Fokus

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Në Muzeun Nënë Tereza në Prizren u zhvillua sot ceremonia solemne e hapjes së Javës përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së shenjtores shqiptare, Nënë...

Sot 27 vjet nga rënia e komandant Ismet Jasharit

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Çfarë po ndodh me Gjestin?

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne