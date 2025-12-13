5.5 C
Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë

admin

Ndeshja miqësore mes Lirisë së Prizrenit dhe Drinit të Bardhë të Hasit u mbyll me fitoren 3–2 për ekipin prizrenas, në një takim me ritëm të mirë dhe angazhim maksimal nga të dy skuadrat, raporton PrizrenPress.

Golashënues për Lirinë ishin Felldis Mustafi, Uetuuru Kambato dhe Andi Kajbe, ndërsa për Drinin e Bardhë në listën e shënuesve u regjistruan Drilon Krasniqi dhe Bajran Azizi.

Trajneri i Lirisë e shfrytëzoi këtë miqësore për të testuar të gjithë lojtarët, duke provuar skema dhe kombinime të ndryshme në prag të fazës së ardhshme të përgatitjeve.

Kjo ndeshje shënoi edhe paraqitjen e fundit të Lirisë për vitin 2025, me ekipin që tani synon rikthim edhe më të fortë në vitin 2026, me objektiva dhe energji të reja./PrizrenPress.com/

