Sport

Liria e Prizrenit mbetet pa tre aksionarë

By admin

Liria e Prizrenit  tashmë do t’i bëjë llogaritë pa tre aksionarët nga Prizreni: Valon Osmani, Xhoshkun Dragoj dhe Dardan Kodra.

Burime të AL News mësojnë se të tre kanë hequr dorë pa kushte nga aksionet e tyre, duke ia dhuruar ato aksionarit tashmë të vetëm, Arbër Bashës.

Nën drejtimin e tyre, Liria për dy vite radhazi u përpoq të rikthehej në elitën e futbollit kosovar, por pa sukses.

Në tentimin e fundit për ngjitje në Superligë, skuadra prizrenase u eliminua nga FC Dinamo Ferizaj.

Mbetet të shihet se cili do të jetë drejtimi i ri i klubit nën pronësinë e vetme të Arbër Bashës.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali
Next article
Numërimi i votave drejt fundit, LVV 44.11%, PDK 20.80% dhe LDK 17.11%

Më Shumë

Fokus

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

Një rast i rëndë njoftohet të ketë ndodhur sot në Malishevë, ku, në fshatin Pagarushë, një autobus është sulmuar me armë zjarri. Rastin e ka...
Lajme

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Policia e Kosovës, ka njoftuar se në Prizren është zhdukur një femër. Lidhur me rastin, prokurori kujdestar ka urdhëruar fillimin e hetimeve. ‘’PERSON I ZHDUKUR Prizren /...

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

Arsi Bako fiton Festivalin e Pranverës me këngën “Humb”

Dy çifte u kapën duke votuar në të njëjtën kabinë në Mamushë

148 vjet nga Lidhja e Prizrenit

27 vjet nga çlirimi i Kosovës

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

Murati njofton se të hënën ekzekutohen shtesat për sektorin privat: Për studentët do t’ju njoftojmë sapo listat të jenë gati

Sulmi me kallashnikov ndaj autobusit në Malishevë, Prokuroria ndalon për 48 orë një person për tentim-vrasje

Sporti bashkon popujt: Prizreni organizon turne ndërkombëtar me ekipe nga Kosova, Turqia dhe Bosnja

Selmanaj: Duhet konsensus nacional kundër kujtdo që refuzon hyrjen e Kosovës në projektin amerikan të gazit

Zyrtare: Valmir Kakruki firmos për dy vite me Bashkimin

Lajmet e Fundit