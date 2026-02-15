4.7 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

By admin

Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar orarin dhe agjendën e nisjes së autobusëve nga komunat e vendit për pjesëmarrje në marshin “Drejtësi, jo politikë” që do të mbahet më 17 shkurt në Prishtinë.

Kjo platformë ka njoftuar se ka koordinuar organizimin e transportit në bashkëpunim me përfaqësues lokalë, me qëllim që çdo qytetar që dëshiron të marrë pjesë në marsh të ketë mundësi të sigurt dhe të organizuar për të udhëtuar drejt kryeqytetit.

Agjenda për secilën komunë, përfshirë vendin e saktë të nisjes dhe orarin përkatës, është e paraqitur më poshtë.

“Qytetarët ftohen që të jenë në vendin e nisjes së paku 15 minuta para orarit të caktuar”, thuhet në njoftimin e tyre.

