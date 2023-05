Liria ka fituar në barazhin e Ligës së Parë ndaj Ulpianës me rezultat 3-1. Skuadra prizrenase ka mposhtur bindshëm, Ulpianën dhe tash do të kërkojë Superligën përmes barazhit.

Në barazhin e Superligës, Liria do të luajë me Trepçën ’89 ose Ferizajn dy skuadra këto që bëjnë gara në Superligë por njëra nga to do ta humb direkt garën për elitë e tjetra do të luajë në barazh.

Kundërshtari i lirë do të mësohet nesër kur edhe zhvillohen gjitha ndeshjet e javës së fundit në Superlig