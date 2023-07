Skuadra e ngjitur në Superligë, Liria e Prizrenit, është përforcuar me futbollistin nga Afrika e Jugut, Siyabonga Dube.

Për marrëveshjen klubi ka njoftuar të premten.

“Siyabonga Dube vjen nga Superliga e Afrikës së Jugut me një përvojë të begatë edhe në përfaqësuesen e Afrikës së Jugut.

Kontrata dhe të gjitha formalitet me lojtarin kanë përfunduar me sukses”, ka njoftuar klubi prizrenas.

Për transferimin ka folur edhe vetë futbollisti.

“Sfida e re me me Lirinë do të jetë diçka e veçantë për mua, për ç’gjë jam shumë i lumtur”, ka thënë futbollisti përmes video-bisedës.