Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Humbja e thellë në start të sezonit pranveror të Ligës së Parë, i ka kushtuar rëndë trajnerit të Lirisë, Liridon Leci.
KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/reel/1430800188460424
Tëvë 1 mëson nga burimet se Leci pritet të shkarkohet nga pozita e kryetrajnerit të Lirisë, pas humbjes së thellë në shtëpi, nga Trepça ’89, të dielën.
Menjëherë pas ndeshjes, kryesia e klubit ka mbajtur mbledhje emergjente, duke marrë vendim për shkarkimin e trajnerit, i cili pësoj disfatë 1:4 në stadiumin “Përparim Thaçi”, në Prizren.
Leci erdhi si zëvendësues i Klodian Duros, por pas 19 xhirove, Liria është e gjashta në tabelë, në Ligën e Parë, me 36 pikë, pesë më pak se Vushtrria e vendit të parë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren