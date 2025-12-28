Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Pas intervistimit, është liruar në procedurë të rregullt 75-vjeçari që dyshohet se grisi fletëvotimin e bashkëshortes, pasi nuk u lejua ta asistojë këtë të fundit në vendvotim.
Rasti ka ndodhur në Shkollën e Mesme të Ulët “Mustafa Bakija” në Prizren dhe ndaj të dyshuarit është iniciuar rast për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 217 i Kodit Penal.
bashkë me të dyshuarin u intervistua edhe bashkëshortja e tij.
Pas përfundimit të intervisitmit, palët u liruan në procedurë të rregullt./betimiperdrejtesi
