Lirohet nga burgu gruaja që bëri abort pas kohës së lejuar

Një grua e burgosur për marrjen e paligjshme të tabletave të abortit për t’i dhënë fund shtatzënisë gjatë bllokimit të pandemisë, do të lirohet nga burgu pasi Gjykata e Apelit ia uli dënimin.

Carla Foster, 45-vjeçare, fillimisht u dënua me 28 muaj në qershor.

Por të martën, tre gjyqtarë thanë se kjo do të reduktohej në një dënim me kusht 14 muaj. Ajo gjithashtu do të duhet të kryejë deri në 50 ditë aktivitet.

“Ky është një rast shumë i trishtuar… Është një rast që kërkon dhembshuri, jo ndëshkim, dhe ku asnjë qëllim i dobishëm nuk shërbehet duke mbajtur zonjën Foster në paraburgim”, tha Dame Victoria Sharp, ulur me Lord Justice Holroyde dhe znj Justice Lambert.

Foster u shfaq në seancë përmes videolidhjes nga burgu Foston Hall – ku ajo ka kaluar 35 ditë – me syze dhe një bluzë të errët me lule mbi supe.

Nëna e tre fëmijëve kishte pranuar se kishte bërë në mënyrë të paligjshme abortin e saj kur ishte shtatzënë midis 32 dhe 34 javësh gjatë pandemisë COVID-19.

Ndërprerja ishte tetë deri në 10 javë më vonë se periudha e lejuar ligjore 24-javore për të kryer një abort në Angli, Skoci dhe Uells, raporton Skynews, transmeton Klan Kosova.