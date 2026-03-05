Bytyçi, i cili është zyrtari kryesor i KQZ-së në Prizren, dyshohet për keqpërdorim të detyrës dhe falsifikim të rezultateve zgjedhore.

Ai ishte arrestuar më 29 janar të vitit të kaluar në Prizren.

