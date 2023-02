Llapi, Ballkani dhe Feronikeli kalojnë në çerekfinale të Kupës së Kosovës

Kanë përfunduar tre nga katër duelet e para të 1/8 së finales në Kupën e Kosovës.

Llapi ka mposhtur Lirinë në udhëtim me rezultat 3-2 për të kaluar në çerekfinale

Liria kaloi e para në epërsi me golin e Liridon Fetahajt të shënuar nga penalltia në minutën e 18-të.

Por epërsia e tyre zgjati vetëm tre minuta, pasi kapiteni i llapjanëve Kushtrim Shabani realizoi në minutën e 21-të për t’i barazuar shifrat në 1-1.

Epërsinë e parë Llapit në këtë sfidë ia dha Francisco Rivera me një gol spektakolar nga gjysma e fushës 1-2 kur realizoi katër minuta para fundit të pjesës së parë.

Llapi e nisi mirë pjesën e dytë, kur vetëm pas dy minutash lojë Drilon Fazliu realizoi për 1-3.

Krejt në fund vendasit realizuan edhe golin e dytë, por që Llapi arriti ta menaxhoj mirë rezultatin dhe kaloi tutje në çerekfinale.

Fitore ka marrë edhe Ballkani që ka mposhtur skuadrën nga liga e parë A&N me rezultat të pastër 2-0.

Pasi pjesa e parë përfundoi pa gola, Ballkani në fund të ndeshjes realizoi dy gola për të kaluar tutje.

Feronikeli ka arritur të eliminoj Trepçën ’89 pasi e ka mposhtur me rezultat minimal 1-0 falë golit të Susurit nga pjesa e parë.

Ndeshja mes Flamurtarit dhe Vushtrrisë ka përfunduar me rezultat baras 1-1 dhe skuadra që do të kaloj në çerekfinale do të mësohet pas kohës shtesë. /Telegrafi/